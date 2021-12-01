بدأ بنك الكويت الوطني في استقبال المسجلين بسباق الجري يوميا من الساعة الثالثة ظهرا حتى التاسعة مساء في حديقة الشهيد القاعة متعددة الاستخدامات في المرحلة الأولى لتسليم أرقام المتسابقين. ويستمر مركز التسليم في استقبال المسجلين بالسباق حتى الجمعة 3 ديسمبر. ويلتزم كل متسابق بارتداء الرقم الخاص الذي تسلمه عند التسجيل والذي يتميز باحتوائه على شريحة ذكية تسمح للجنة المنظمة للسباق معرفة وقت مسافة السباق المقطوعة خلال السباق. وينطلق السباق السبت 4 ديسمبر، ويفتح مجال المشاركة من عمر 15 عاما وما فوق، حيث ستكون نقطة انطلاق مسافة الـ 11 كم من الجزيرة الخضراء ونقطة انطلاق مسافة الـ 5 كم من سوق شرق في تمام الساعة 8:30 صباحا. وستكون نقطة انتهاء السباق للمسافتين في حديقة شاطئ الشويخ على شارع الخليج العربي ذهابا باتجاه واحد فقط. أما جميع من سجل في السباق، فسيكون مؤهلا مباشرة للدخول في سحب الحفل الختامي الكبير على الجائزة الكبرى للسباق سيارة نيسان اكستيرا مقدمة من مجموعة البابطين، الشريك الاستراتيجي للسباق. كما تقدم شركة أوريدو لجميع المسجلين فرصة استثنائية لحضور مباراة باريس سان جرمان. وسيتم في نهاية السباق تتويج 12 فائزا لكل من النساء والرجال، حيث يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى عن مسافة 11 كم على جوائز نقدية تبلغ 1000 دينار و700 دينار و500 دينار، أما الفائزون بالمراكز الأولى عن مسافة 5 كم فسيفوزون بجوائز نقدية تبلغ 500 دينار و400 دينار و300 دينار. كما تقدم شركة أوريدو جوائز حصرية للفائزين في المراكز الأولى للسباق من الفئتين الرجال والنساء.