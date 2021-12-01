أعلنت الولايات المتحدة أنها شطبت حركة «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك) من قائمتها للمنظمات الإرهابية.



وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان «ستلغي وزارة الخارجية تصنيف القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) منظمة أجنبية إرهابية».



وأضاف «بعد اتفاق السلام الذي أبرم عام 2016 مع الحكومة الكولومبية، حلت «فارك» رسميا ونزع سلاحها. ولم تعد موجودة كمنظمة موحدة تشارك في الإرهاب أو نشاطات إرهابية».



وهذه الخطوة لا تغير موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المرفوعة ضد مسؤولي فارك السابقين، خصوصا المشتبه بتهريبهم المخدرات، كما أوضح بلينكن. لكن القرار سيساعد واشنطن على دعم تطبيق الاتفاق، من خلال العمل مع مقاتلين سابقين على سبيل المثال.



واحتفلت كولومبيا الأربعاء الماضي بذكرى الاتفاق التاريخي للعام 2016 الذي سمح بإحلال السلام ونزع سلاح المتمردين في فارك، وأنهى واحدا من أكثر الصراعات دموية وأطولها في أميركا اللاتينية.



وبهذا الاتفاق، أصبحت «فارك»، وهي حركة من الفلاحين حملوا السلاح في الستينيات في خضم الحرب الباردة، حزبا سياسيا قانونيا (تحت اسم «كومونيس») مع تمثيل مضمون في البرلمان لكن دون تأثير فعلي في صناديق الاقتراع.