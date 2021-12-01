الدوحة - فريد عبدالباقي



افتتح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الدورة العاشرة من بطولة كأس العرب أمس، على ستاد البيت في العاصمة الدوحة بعد 9 سنوات من التوقف. وقد انطلق حفل الافتتاح الرسمي قبل لقاء قطر والبحرين في المجموعة الأولى، بحضور أمراء ورؤساء عرب وأجانب، منهم الرئيسان اللبناني ميشال عون والفلسطيني محمود عباس، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السويسري جياني إنفانتينو، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات الرياضية ومنهم رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف. وفي ليلة جميلة عاشتها الجماهير العربية التي تابعت حفل الافتتاح، حيث أخذت الجماهير إلى الزمن الجميل وفوجئ المشاهدون بظهور الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا والفنان المصري الكوميدي الراحل سعيد صالح، بخاصية الهولوغرام والتي يمكنها إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها الثلاثة، وقد كان لهذه اللقطة سحر خاص على المدرجات القطرية التي جمعت كل العرب في مونديال العرب.



واشتملت على فعاليات ثقافية وتراثية ألقت الضوء على الثقافات المختلفة للبلدان العربية والتعرف على التراث القطري، بالاضافة إلى الفعاليات الترفيهية والتي ناسبت كل الأذواق والأعمار بداية من الأطفال حتى الكبار والتي شهدت تجاوبا كبيرا من قبل الجماهير.



فقرة جحا



وضمت الفعاليات التي سبقت مباراة قطر والبحرين داخل الملعب فقرة عن الشخصية التاريخية جحا، والتي وجهت رسالة قوية للجميع تؤكد على ضرورة التجمع وعدم التفرقة لأبناء العرب، ولاقت الفقرة التمثيلية الرائعة استحسان جميع الحضور بالمدرجات، وسط أجواء ساحرة بإضاءات مميزة في غاية الجمال.



عروض غنائية



كما تفاعلت الجماهير بالفرقة الموسيقية التي قدمت عروضا غنائية رائعة للغاية تم خلالها بث مقاطع غنائية لفنانين من كل الوطن العربي تتناسب مع جميع الميول والأهواء ما بين الأغاني الحديثة والقديمة لكبار الفنانين الذين يتمتعون بشعبية جماهيرية كبيرة في مزيج رائع وجميل تمايلت على أنغامه الجماهير التي ملأت جنبات ستاد البيت في الافتتاح الكبير.



ولفتت «شبة الضو» بستاد البيت الأنظار بشكل كبير وتم تخصيص فقرة ضمن حفل الافتتاح لبث صور لـ«شبة الضو» التي تتناسب بشكل كبير مع إقامة المباراة بستاد البيت المكان الأنسب للترحيب بالعرب في مونديال العرب.



علم ونشيد



وفي فقرة أكثر من رائعة تم نشر أغنية مميزة للغاية خلال حفل الافتتاح بمنزلة مزيج للأناشيد الوطنية للبلدان العربية المشاركة في البطولة، بالاضافة الى نشر علم كل دولة مع غناء النشيد، وتجاوبت الجماهير بشكل كبير مع الفكرة الرائعة، والتي نفذت باحترافية ودقة متناهية.



إنفانتينو يتحدث بالعربية



هذا، وخرج رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن المألوف، وكانت كلمته في افتتاح البطولة، باللغة العربية، في لفتة مميزة وجديدة من رئيس الاتحاد الدولي، الذي تحدث مرحبا بالعرب في قطر بيت العرب على حد وصفه، والتي تجمع كرة العرب على حب كرة القدم، قائلا لنكن أمة واحدة ونستمتع بلعب كرة قدم واحدة.