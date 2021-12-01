انتزع العراق بعشرة لاعبين تعادلا ثمينا في الوقت القاتل من نظيره العماني 1-1 امس على استاد «الجنوب» في الوكرة بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس العرب.



وكان المنتخب العماني في طريقه الى تحقيق باكورة انتصاراته في أول مشاركة له في المسابقة بعدما تقدم بهدف لصلاح اليحيائي من ركلة جزاء في الدقيقة 78، لكن العراق ـ الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 لطرد لاعب وسطه ياسر قاسم ـ أدرك التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عبر حسن عبدالكريم ومن ركلة جزاء أعيد تنفيذها بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بعدما تخطى الحارس العماني أحمد الرواحي خط المرمى للتصدي لركلة أيمن حسين.



وكان العراق الأفضل انتشارا والأخطر خصوصا بالشوط الأول في أول مباراة له بقيادة مدربه الجديد المونتينيغري جيليكو بتروفيتش خليفة الهولندي ديك ادفوكات المستقيل من مهامه الفنية بسبب تردي النتائج، لكنه فشل في ترجمة الفرص العديدة التي سنحت أمامه إلى أهداف.



ودفع «أسود الرافدين» الثمن غاليا في الشوط الثاني بعدما تحسن أداء العمانيين الذين استغلوا جيدا النقص العددي في صفوف العراق، وكذلك خطأ المدافع حسن رائد بحق أمجد الحارثي داخل المنطقة ليحصلوا على ركلة جزاء انبرى لها اليحيائي بنجاح، لكن الحارثي ارتكب بدوره خطأ على أيمن حسين داخل المنطقة ليتسبب في ركلة الجزاء الذي أدرك منها العراق التعادل.



وفي الجولة الثانية، يلعب العراق مع البحرين، وعمان مع قطر.