أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اختبار تقنية جديدة «نصف آلية» لكشف حالات التسلل، تمهيدا لإمكانية استخدامها في كأس العالم 2022.



وتهدف التكنولوجيا لزيادة الموثوقية وتسريع اكتشاف التسلل، اذ سبق أن تم اختبارها في ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا لكنها كانت تنتظر بدايتها في بطولة كاملة وفقا ليوهانس هولتسمولر، مسؤول قسم الابتكار في «الفيفا».



وأطلق على التكنولوجيا «نصف آلية» او «سيمي - أوتومايتد» لأن القرار النهائي في احتساب التسلل من عدمه يبقى في نهاية المطاف من صلاحية حكم الفيديو المساعد «VAR»، خلافا لتكنولوجيا خط المرمى التي تحدد بشكل جازم تجاوز الكرة للخط. وتعتمد التقنية الجديدة على كاميرات في سقف الملعب يتراوح عددها بين 10 و12، لمتابعة اللاعبين ومساعدة الحكام على تقدير نقطتين حاسمتين: اللحظة التي يتم فيها تمرير الكرة أو لمسها، وموقع كل جزء من أجزاء أجسام اللاعبين المعنيين استنادا الى خط التسلل الوهمي، وستنقل البيانات التي تم جمعها، في الوقت الفعلي تقريبا الى خلية حكم الفيديو المساعد، والقرار النهائي يكون دائما على عاتق الحكم نفسه بحسب ما شدد الاتحاد الدولي للعبة.