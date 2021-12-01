الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حقق منتخب قطر بداية مثالية في بطولة كأس العرب عندما تغلب على شقيقه منتخب البحرين بهدف نظيف سجله عبدالعزيز حاتم في الدقيقة 68 خلال المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على ستاد «البيت» المونديالي، في افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة الأولى. وبهذا الفوز تصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وظل منتخب البحرين بلا رصيد، فيما يملك منتخبا العراق وسلطنة عمان نقطة واحدة بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى. وسجل المنتخب البحريني أفضلية نسبية على مجريات اللعب خلال الربع ساعة الأولى من خلال الاستحواذ والسيطرة على منطقة وسط الملعب وتنويع اللعب، في الوقت الذي انتهج فيه المنتخب القطري إستراتيجية التراجع الى وسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس.



وتناوب المنتخبان السيطرة على فترات مختلفة خلال اللقاء وكذلك اضاعة الفرص الى ان باغت عبدالعزيز حاتم الجميع عندما حول عرضية زميله أكرم عفيف من الناحية اليسرى داخل الشباك البحرينية في الدقيقة 68. واستمرت المحاولات البحرينية بغية إدراك التعادل، لكن اصطدمت محاولاته ببسالة دفاعية من المنتخب القطري، الذي حافظ على تقدمه.



ومن المقرر أن يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب عمان على ستاد «المدينة التعليمية» في الجولة الثانية، فيما يلتقي البحرين مع العراق على ستاد «الثمامة».