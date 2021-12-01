الدوحة - فريد عبدالباقي



يتجدد الصراع الآسيوي - الأفريقي في النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب، حيث يشهد اليوم إقامة 4 مباريات حيث يقص منتخبي السودان والجزائر شريط مباريات المجموعة الرابعة، في الـ1:00 ظهرا على ستاد أحمد بن علي المونديالي، فيما يبحث منتخب مصر استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ العام 1992، عندما يبدأ مشواره بمواجهة منتخب لبنان في الـ 4:00 عصرا على ستاد الثمامة المونديالي ضمن المجموعة الرابعة.



وفي الوقت الذي يخوض منتخب المغرب بطل النسخة التاسعة والأخيرة بالعام 2012، مباراة محفوفة بالمخاطر عندما يلتقي مع منتخب فلسطين في 7:00 مساء على ستاد الجنوب، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، بينما يتطلع «الأخضر» السعودي بطل نسختي (98 و2002) إلى تخطي عقبة الأردن عندما يلتقيان معا في الـ 10:00 مساء على ستاد المدينة التعليمية.



وبالعودة إلى المباريات، يستهل «الأخضر» السعودي مشواره في البطولة بالمنتخب الأولمبي لتفادي الإرهاق الذي قد يصيب لاعبي المنتخب الأول الذي يتصدر حاليا مجموعته الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة المونديال، في المقابل يشارك المنتخب الأردني بالفريق الأول، ويطمح لمصالحة جماهيره بعد الخروج من تصفيات المونديال، والمنافسة على اللقب العربي. من جهته، يحلم المنتخب الفلسطيني الملقب بـ«الفدائي» بتحقيق إنجاز عندما يخوض أولى مواجهاته أمام «أسود الأطلسي» الذي سبق أن حقق لقبا آخر لقب بمنتخب رديف في 2012 في ثاني مشاركاته حينها.



وفي المجموعة الرابعة، يخوض لبنان صاحب فكرة البطولة وموطنها في العام 1957، مواجهة صعبة أمام «الفراعنة» على ملعب الثمامة.



ويشارك منتخب لبنان في البطولة للمرة الثامنة، إذ واظب على خوض غمارها فحل رابعا في النسخة الثانية عام 1964 في الكويت، وفي الثالثة في بغداد عام 1966.



أما مصر، بطلة 1992، فتشارك بتشكيلة محلية من دون نجومها المحترفين في الخارج وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول في مسعى إلى لقب ثان.



وفي المجموعة عينها، تبدأ الجزائر مشاركتها الثالثة بعد عامي 1988 و1998، بمواجهة السودان المشاركة للمرة الرابعة تواليا، في بحث عن تأهل أول إلى الأدوار الإقصائية.