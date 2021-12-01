حرص المشجع السعودي «الكفيف» فهد قريان الهاجري الشهير بـ«أبوعايشة» على حضور إلى الدوحة من أجل التواجد في ملاعب كأس العرب وتشجيع «الأخضر» الذي يبدأ مشواره اليوم بمواجهة الأردن.



وقد اتخذت قطر خطوات رائدة من خلال تصميم ملاعب متاحة ومهيأة لاستقبال المشجعين من ذوي الإعاقة ومنحهم فرصة الاستمتاع بخوض تجربة رياضية فريدة تلبي احتياجاتهم وتحقق توقعاتهم.



ويشهد كأس العرب إدراج الوصف الصوتي باللغة العربية لأول مرة في بعض الستادات المستضيفة للبطولة (ستاد البيت والمدينة التعليمية)، وستتيح هذه الميزة للمشجعين ذوي الإعاقة البصرية فرصة متابعة المباريات والاستماع إلى النص الصوتي الذي يقدم وصفا دقيقا لمجريات المباريات باستخدام هواتفهم الذكية، وهو ما يعطي بارقة أمل لأصحاب الإعاقة البصرية من أجل خوض تجربة فريدة تساعدهم على الاستمتاع بكرة القدم مثل الأشخاص الأسوياء.