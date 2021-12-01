ضرب المنتخب التونسي بقوة في مستهل مشاركته الأولى في كأس العرب منذ 1988، بفوز كبير على نظيره الموريتاني 5-1، بفضل ثنائية لكل من سيف الدين الجزيري ومحمد بالعربي ضمن منافسات المجموعة الثانية.



وبعدما توج بلقب النسخة الأولى بالعام 1963 في بيروت، غاب المنتخب التونسي عن المشاركة في كأس العرب المقامة في نسختها الحالية في قطر برعاية الاتحاد الدولي «فيفا» لأول مرة، حتى العام 1988 في الأردن حين خرج من الدور الأول. وبدا واضحا منذ صافرة البداية أن رجال المدرب المنذر الكبير عازمون على حسم النقاط الثلاث، فحاصروا مرمى بوبكر ديوب حتى تمكن سيف الدين الجزيري من افتتاح التسجيل إثر مجهود فردي مميز وتمريره من حنبعل المجبري (39)، ثم سرعان ما أضافت تونس الثاني بتسديدة رائعة من مشارف المنطقة لبالعربي الذي يخوض البطولة بعد أيام معدودة على وفاة والده (42)، قبل أن يوجه الجزيري الضربة القاضية بهدف ثالث بعدما وصلته الكرة فسددها في بادئ الأمر بالحارس لكنها عادت اليه فتابعها بكعب القدم في الشباك (2+45)، ونجحت موريتانيا في الوصول الى الشباك قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء احتسبت بعد الاحتكام الى «VAR» نتيجة لمسة يد داخل من محمد أمين بن حميدة، فانبرى لها مولاي أحمد خليل «بسام» بنجاح (12+45)، إلا أن الفارق عاد إلى ثلاثة أهداف في مستهل الشوط الثاني بهدف شخصي ثان لبالعربي بعدما وصلت إليه الكرة إثر خطأ في اعتراضها من الدفاع، فسددها أرضية على يسار الحارس (51)، وبعدما اطمأن إلى النتيجة، فضل المنتخب التونسي التعامل مع ما تبقى من اللقاء بروية تجنبا للإرهاق والإصابات، ترقبا لمواجهه سورية الجمعة في الخور، إلا أن ذلك لم يمنعه من تهديد مرمى دياو في أكثر من مناسبة وتسجيله هدفه الخامس عبر البديل يوسف المساكني بعد عرضية من البديل الآخر ياسين الشيخاوي (1+90).