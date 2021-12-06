أعلنت المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات أن إجمالي عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ 3967 مرشحا ومرشحة. وأوضحت المفوضية وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) امس، أن إجمالي المرشحين من الرجال بلغ 3400 مرشح، ومن النساء 567 مرشحة.



وفي وقت سابق من امس، أعلنت المفوضية تسليم مليونين و480 ألفا و588 بطاقة ناخب وناخبة تؤهلهم للمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك خلال عملية التوزيع، والتي انطلقت يوم 8 نوفمبر الماضي وانتهت في الأول من ديسمبر الجاري.



ودعت مفوضية الانتخابات الليبية المواطنين الذين بادروا بتسلم بطاقاتهم إلى «تحمل مسؤولياتهم أمام الله وأمام الوطن في المحافظة على هذه الوثيقة المهمة، والتي تثبت أهليتهم للإدلاء بأصواتهم، وعدم إتلافها أو استخدامها بما يخالف صريح القانون».