أعلنت الشركة الكويتية لنفط الخليج عن السماح للعاملين في منطقة عمليات الخفجي المشتركة بالدخول إلى مواقع العمل عبر منفذ النويصيب البري باستخدام مركباتهم الخاصة، وكذلك استثناؤهم من الإجراءات المطبقة في المركز الحدودي، على أن يقتصر الاستثناء على المحصنين ضد فيروس كورونا من حاملي هوية العمل بالمنطقة المقسومة فقط، وذلك بعد نجاح مساعيها التنسيقية بالحصول على موافقات الجهات المعنية في الدولة والمتمثلة في: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، ووزارة النفط، علاوة على اللجنة العليا لطوارئ كورونا.



وأكدت الشركة في بيان صحافي، على سعيها المتواصل لتوفير كل ما من شأنه التسهيل على عامليها للقيام بمهامهم الوظيفية على الوجه الأكمل، ومن هذا المنطلق فقد قامت الإدارة التنفيذية بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتسهيل حركة مرور العاملين بعمليات الوفرة والخفجي للوصول لمقار أعمالهم عبر منفذ النويصيب البري الحدودي.



وختاما، توجهت الشركة بخالص الشكر والامتنان لجميع الوزارات والجهات الرسمية المعنية بالدولة والتي تم التعاون والتنسيق معها لتسهيل حركة مرور العاملين بمناطق العمليات المشتركة عبر منفذ النويصيب البري الحدودي وصولا لمواقع عملهم بمنطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركة، واصلة الشكر للأشقاء من الجانب السعودي لتعاونهم المستمر والمثمر في كل ما من شأنه تحقيق الإدارة المثلى لثروات البلدين الشقيقين في مناطق العمليات المشتركة.