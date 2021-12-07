%144.5 قفزة في أرباح 156 شركة مدرجة في الأشهر الـ ٩ الأولى بقيمة 1.43 مليار دينار

رغم تحسن أرباح الشركات إلا أنها لاتزال منخفضة بنسبة 12.5% عن أرباح 2019

قطاع البنوك ينفرد بتحقيق أعلى أرباح مجمعة بقيمة 760.4 مليون دينار بنمو 55%

ارتفاع صافي أرباح التشغيل للشركات المدرجة بنسبة 28% ليسجل 2.61 مليار دينار



المحلل المالي



جاءت النتائج المالية لنحو 156 شركة مدرجة في بورصة الكويت، والتي أعلنت عن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2021، جيدة بالمقارنة مع الفترة المقارنة من 2020، وذلك انعكاسا للتحسن الملحوظ في البيئة التشغيلية بعد التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الكويتي والعالمي والشركات المدرجة في البورصة بالعام الماضي.



وتظهر هذه النتائج الجيدة للشركات المدرجة ارتفاع صافي أرباح 156 شركة بنسبة 144.5% لتسجل 1.43 مليار دينار في اول 9 أشهر من 2021، وذلك باستثناء الأرباح غير الاعتيادية لشركة أجيليتي البالغة 953 مليون دينار، وبالمقارنة مع صافي أرباح بلغ 586 مليون دينار بنفس الفترة من 2020، وبمقارنة مستوى الأرباح الحالي للشركات المدرجة في البورصة مع ما قبل جائحة «كروونا»، يتبين أنها لاتزال منخفضة بنسبة 12.5% عن تلك المسجلة في أول 9 أشهر من عام 2019، والبالغة 1.63 مليار دينار.



وبحسب رصد قامت به «الأنباء»، حول نتائج الشركات المدرجة في أول 9 أشهر من العام الحالي، يتبين أن الشركات التي تمكنت من تحقيق أرباح صافية بلغ عددها 109 شركات، بينما سجلت 47 شركة صافي خسائر، فيما حققت 96 شركة نموا بصافي أرباحها، وبالمقابل سجلت 13 شركة انخفضت أرباحها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا على تحسن صافي أرباح عام 2021.



اما الشركات الـ 20 الاعلى ربحية للتسعة اشهر الاولى من عام 2021 فقد حققت صافي أرباح مجمعة قدرها 1.2 مليار دينار وبارتفاع نسبته 74% عن الفترة نفسها من عام 2020 وبقيادة بنك الكويت الوطني الذي حقق صافي ارباح قدرها 254.82 مليون دينار، اما الشركات الخاسرة خلال أول 9 اشهر من عام 2021 فقد بلغت خسائرها المجمعة 118 مليون دينار مقابل خسارة 150.5 مليون دينار في اول 9 اشهر من عام 2020.



أرباح القطاعات



وقطاعيا استمر قطاع البنوك القطاع الاعلى من حيث الارباح بدعم من ارتفاع صافي ارباح المجمعة بنسبة 55% لتسجل 760.4 مليون دينار خلال اول 9 اشهر من عام 2021 بالمقارنة مع 491 مليون دينار صافي ارباح تحققت في الفترة المقابلة من عام 2020، اما قطاع الخدمات المالية وبعد تكبده خسارة 79 مليون دينار في اول 9 اشهر من عام 2020 والذي كان الاكثر تأثرا بتداعيات الازمة الصحية نتيجة الخسائر التي لحقت ببورصة الكويت وأسواق الاسهم الخليجية والعالمية فقد حققت شركاته صافي ارباح مجمعة قدرها 222 مليون دينار بدفع من تحسن اداء بورصة الكويت وتعافي اسواق المال العالمية والاقليمية.



اما بالنسبة للايرادات التشغيلية للشركات المدرجة في بورصة الكويت المحققة في اول 9 اشهر من من عام 2021 فقد ارتفعت بنسبة 12% لتسجل 9.3 مليار دينار بالمقارنة مع 8.3 مليارات دينار لفترة 9 اشهر الأولى من عام 2020، وتصدر قطاع البنوك قطاعات بورصة الكويت من حيث الايرادات التشغيلية، حيث بلغت ايرادات القطاع 2.35 مليار دينار بارتفاع نسبته 3% عن الفترة ذاتها من عام 2020، اما قطاع الاتصالات فبلغت ايراداته التشغيلية المجمعة حوالي 1.84 مليار دينار منخفضة بنسبة 2.4% عن اول 9 اشهر من عام 2020.



وحقق قطاع الخدمات المالية ايرادات تشغيلية قوية نتيجة تعافي الأسواق المالية في اول 9 اشهر من عام 2021 بلغت 1.34 مليار دينار بارتفاع نسبته 39% وايضا حقق قطاع الصناعة ايرادات تشغيلية قدرها 1.2 مليار دينار بارتفاع نسبته 3% عن اول 9 اشهر من عام 2020، ومن القطاعات التي تحسنت ايراداتها كان قطاعي العقار والتأمين، حيث حقق القطاعان ايرادات اجمالية قدرها 303 ملايين دينار و376.4 مليون دينار مرتفعة بنسبة 35% و16% على التوالي.



أيضا كمؤشر ايجابي على تحسن الأداء المالي للشركات المدرجة ارتفاع صافي ارباح التشغيل للشركات بنسبة 28% ليسجل 2.61 مليار دينار، حيث ارتفع صافي ارباحها التشغيلية بنسب متفاوتة، حيث بلغ صافي ربح التشغيل المجمع للبنوك بنسبة 1.43 مليار دينار دون تغيير عن 2020.



وارتفع ربح التشغيل لقطاع الشركات العقارية بنسبة 271% ليسجل 145 مليون دينار وايضا قطاع الخدمات المالية ارتفعت ارباحه التشغيلية الى 427 مليون دينار بعد أرباح تشغيلية ضعيفة في اول 9 اشهر من عام 2020 بلغت 36 مليون دينار.