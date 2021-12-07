باهي أحمد



كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاتصالات، واطلعت عليها «الأنباء»، أن اجمالي عدد العاملين في شركات الاتصالات ومزودي الخدمة بنهاية 2020 بلغ 2481 عاملا في 8 شركات في القطاع الخاص بنهاية العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 1158 عاملا بنسبة بلغت 46.6%، بينما بلغ عدد العاملين غير الكويتيين 1323 عاملا وبنسبة بلغت 53.4%، لافتة الى أن اجمالي عدد الذكور العاملين في قطاع الاتصالات بلغ 2091 وبنسبة بلغت 84.2% من اجمالي العاملين، بينما بلغ اجمالي عدد الاناث 390 أنثى بنسبة بلغت 15.8% من اجمالي عدد العاملين في القطاع.