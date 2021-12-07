شريف حمدي



سجلت حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية ارتفاعا بنهاية تعاملات نوفمبر الماضي، وذلك بنسبة 3.7% بارتفاع الأعداد إلى 20.26 ألف حساب، من 19.54 ألف حساب في نهاية أكتوبر الماضي.



ويأتي ارتفاع اعداد الحسابات النشطة متوافقا مع حالة الزخم التي تشهدها بورصة الكويت سواء بالبيع أو الشراء على وقع المتغيرات التي شهدتها البورصة مؤخرا منذ ظهور متحور اميكرون الجديد الذي أثر على توجهات المتعاملين المحليين والأجانب على حد سواء.



وبزيادة الحسابات النشطة بنهاية الشهر الماضي، ارتفعت النسبة بنهاية الشهر الماضي إلى 4.9% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لاحصائيات البورصة بنهاية شهر نوفمبر والتي تقدر بـ 409.86 آلاف حساب.



وعلى إثر هذا الارتفاع في اعداد الحسابات النشطة، بلغت نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 95.1% من اجمالي حسابات التداول.



وسجلت حسابات الكويتيين خلال تعاملات الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 3.5%، إذ بلغ العدد النشطة للأفراد والمؤسسات 18.34 حساب ألف نشط، ارتفاعا من 17.73 ألف حساب في الشهر قبل الماضي، فيما بلغت الحسابات غير النشطة 369.55 ألف حساب.



كما ارتفعت حسابات الأجانب النشطة بنسبة 0.7% في الشهر الماضي مقارنة مع الذي سبقه، حيث بلغ عدد حسابات الأجانب النشطة 1503 حساب، مقارنة مع 1493 حسابا، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للأجانب 15.94 ألف حساب.



وارتفع عدد حسابات الخليجيين النشطة بنسبة 2.5% في الشهر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه ليصل عدد الحسابات إلى 324 حسابا، وذلك ارتفاعا من 316 حسابا الشهر قبل الماضي، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للخليجيين 4116 حسابا.