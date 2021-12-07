الكويت حافظت على نشاط قطاع النفط والغاز في عامي 2020 و2021 وسط مشاكل لوجستية تتعلق بوباء «كورونا»



محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت تخطط لطرح مناقصة لعقد خط أنابيب مرتبط بعقود منشآت الإنتاج الجوراسي التي تمت ترسيتها مؤخرا على شركتي سبيتكو الكويتية وجيري الصينية وفقا لما نقلته عن مصادر صناعية مطلعة، وأضافت المصادر ان قيمة المشروع تقدر بنحو 100 مليون دولار، ومن المتوقع طرحه في عام 2022.



وقد حصلت الشركتان سبيتكو وجيري على العقود الرئيسية لبناء مشاريع شركة نفط الكويت المعروفة باسم 4 و5 في شهر نوفمبر الماضي، حيث قدمت الاولى عرضا بقيمة 398.2 مليون دولار، فيما بلغت قيمة عرض شركة جيري 426 مليون دولار مع شريكها المحلي شركة نابكو.



وأشارت مجلة ميد الى أن العديد من المشاريع في قطاع النفط والغاز في الكويت تعاني حاليا من تعطل بسبب خطط تعديل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، ومن المتوقع الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قبل نهاية العام الحالي.



وقد كافحت الكويت للحفاظ على نشاط قطاع النفط والغاز في عامي 2020 و2021 وسط مشاكل لوجستية تتعلق بوباء كورونا، فضلا عن الانقسامات السياسية المحلية.



ومن المقرر أن تقع المنشأة المعروفة باسم 4 بالقرب من حقل الصابرية في شمال الكويت، بينما ستقام منشأة 5 على مسافة تقل عن 10 كيلومترات الى الشرق من المنشأة الاولى، وستجري في كلا المرفقين اختبارات ومعالجة ومناولة سوائل آبار الهيدروكربونات الرطبة والحامضة من العديد من حقول النفط والغاز.



وتشمل هذه الحقول الروضتين والصابرية وشمال غرب الروضتين وأم نقا وأبوظبي وبحرة وحقول مرات ونجمة سارجيلو، وتشكيلات أخرى في الحقول الجوراسية.