تتواصل عملية التسجيل في برنامج «تمكن» لتدريب حملة الشهـــادات الجامعــيـــة مـــن الكويتيين وتأهيلهم لدخـــول ســــوق العمل الذي تنظمه شـــركـــة «Creative Confidence»، ويرعاه البنك الوطني كداعم استراتيجي، حيث يقدم للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة وحقيقية.



وبإمكان الراغبين في المشاركة في هذا البرنامج من الكويتيين والكويتيات الجامعيين حديثي التخرج، تقديم طلب المشاركة من خلال هذا الرابط:



(https://www.creativeconfidence.co/tamakan/)، وذلك حتى 28 ديسمبر الجاري.



ويمتد البرنامج لفترة 10 أسابيع، ابتداء من 18 يناير حتى 27 مارس 2022 ويستضيف البنك الوطني المتدربين في مواقع تدريب البنك، ويتطلب هذا البرنامج التزاما كاملا من المتدربين فهو بمنزلة تجربة وظيفية بدوام كامل.



وفي هذا السياق، قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني أسماء بن حسين إن بنك الكويت الوطني فخور بنتائج البرنامج في العام الماضي وهو ملتزم بتوفير الدعم اللازم له انطلاقا من إيمانه بأهمية دعم شباب الكويت لاسيما أن مثل هذه البرامج تسهم بشكل فعال في تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم وتمكينهم.



وأضافت: «لقد تم تصميم هذا البرنامج ليلبي أصحاب الطموح ويساعد الخريجين على اختيار مسارهم المهني والأكاديمي بوضوح أكثر. يوفر البرنامج فرصة استثنائية لحديثي التخرج ليتطوروا معرفتهم ويصبحوا أقرب إلى فرصهم الوظيفية وأكثر جرأة وخبرة تجاه ما ينتظرهم من تحديات مهنية مستقبلا».



وتجدر الإشارة الى أن إجراءات التسجيل تتطلب أن يملأ المتقدمون أولا نموذج تقديم طلب عبر الإنترنت، بحيث يتم تقييمه وبناء عليه، وإذا كان المتقدم يناسب الشروط المطلوبة، يتم الاتصال به لإجراء مقابلة. وبالتالي تتم عملية اختياره كأحد المشاركين أو المشاركات.



هذا، ويؤمن بنك الكويت الوطني بأهمية دعم شباب الكويت وملتزم بتبني كافة البرامج الهادفة إلى تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم وتمكينهم. إن مشاركة البنك الوطني تأتي لتؤكد على حرص هذه المؤسسة على تقديم فرص فريدة للشباب الكويتي.



يشارك بنك الكويت الوطني في البرنامج من خلال التدريب وتقديم الأعمال وتحدياتها وصولا إلى المراحل النهائية للاختبار، لاسيما أن برنامج تمكن يمثل تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب وفرصة تطوير فريدة قبل البدء بعملهم الأول.



وتعتبر Creative Confidence شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في الابتكار والإبداع والتعاون.

ومن المهم توفير هذه الفرصة التي هي جسر عبور بين المرحلة الدراسية والمرحلة المهنية، لاسيما أنه قد يكون من الصعب العثور على فرص عمل كبيرة للخريجين من دون اكتساب خبرة سوق العمل المطلوبة. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن للراغبين زيارة موقع البرنامج.