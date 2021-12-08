مبارك الخالدي



كثف الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي البرنامج التأهيلي لنجم الفريق بندر السلامة تمهيدا للدفع به في مواجهة اليوم امام الفحيحيل ضمن الجولة الرابعة لدوري stc الممتاز، وتبقى مشاركة السلامة ضمن خيارات المدرب الكرواتي انتي ميشا الذي يفتقد ايضا جهود مواطنه الكراوتي جوسيب كنزيفييش وزملائه نايف حميد وعلي عبد الرسول بداعي الإصابة وسلطان العنزي بداعي الإيقاف.



ومن المتوقع ان يلجأ ميشا الى دكة البدلاء او المداورة لتعويض غياب العنزي في اللقاء المهم، اذ يأمل الجهازان الفني والإداري تحقيق الفوز الذي تنتظره الجماهير العرباوية وإيقاف هدر المزيد من النقاط.