مبارك الخالدي



علمت «الأنباء» ان عضوي اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم الجديدين معضد محمد ويوسف سويد قد يتجهان الى الاعتذار عن عدم استكمال مهامهما عضوين في اللجنة، وذلك بسبب العقود والرواتب.



وأفاد مصدر مقرب باللجنة الفنية لـ«الأنباء» بأن اجتماع اللجنة الاحد المقبل ربما يشهد عدم اتفاق بين العضوين ورئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف، وذلك بعد أن أبدى سويد ومعضد رغبتهما في الحصول على عقد عمل مقابل راتب مالي، حيث أوضح ان العضوين سيلتزمان ببذل الوقت والجهد ومتابعة المباريات وحضور الاجتماعات وهو ما يتطلب «بحسب رأيهما» حصولهما على اجر مقابل عمل، لافتا الى أن طبيعة العمل في الاتحاد تطوعية لخدمة الكرة الكويتية، وذلك قد يكون محل خلاف وهو ما سيؤدي الى اعتذار العضوين سويد ومعضد.



الجدير بالذكر أن مدة عمل اللجنة 6 أشهر تنتهي في 31 مايو المقبل ومع بداية عمل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد.



من جهة اخرى، اجتمع نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين احمد عقلة مساء امس مع مدير عام الهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح، بحضور ممثلي الأندية الرياضية في مقر الهيئة.



وناقش الاجتماع «إقرار لائحة خاصة بانتقال اللاعبين بين الأندية، بحيث يكون اللاعب هو المستفيد الأول منها، مع الأخذ في الاعتبار حقوق النادي واحترام هذه الحقوق وعدم تجاوزها».



وأكد عقلة أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين وبالتعاون مع الهيئة «تهدف إلى وضع آلية عادلة بتنظيم عملية انتقال اللاعبين وفق ضوابط وشروط معينة، تضمن في ذات الوقت حفظ حقوق الجميع». كما تسعى اللجنة الى ضبط وتنظيم عملية انتقال اللاعبين وحفظ الحقوق المالية والإدارية للطرفين، النادي واللاعب، كي لا تكون هناك فوضى بعملية الانتقالات وتجنب إمكانية حدوث مشاكل مستقبلا.