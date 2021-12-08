هادي العنزي



واصل فريقا العربي واليرموك انتصاراتهما في دوري الدرجة الأولى لكرة السلة، حيث تفوق الأخضر على التضامن 83-59، فيما تجاوز اليرموك الصليبخات بفارق 7 نقاط (91-84)، وأقيمت المباراتان مساء أمس الأول على صالة نادي القادسية.



وجاءت مواجهة اليرموك والصليبخات متكافئة في أغلب فتراتها، وحسمها «أبناء الصليبخات» في نصفها الأول بفارق 6 نقاط



(46-40)، وعادل «اليرامكة» الكفة، ومضوا ليخطفوا نقطتي المباراة، بعدما حسموا الربع الثالث لمصلحتهم 23-17، والربع الرابع والأخير 28-21 نقطة.



فيما جاءت المواجهة الثانية من طرف واحد لمصلحة الأخضر، الذي تقدم في الربع الأول على «العنيد» 22-15، وواصل تفوقه لينهي النصف الأول من المباراة بفارق 7 نقاط (41-34)، وشهد الربع الثالث تراجعا واضحا للاعبي التضامن فلم يتمكنوا من تسجيل سوى 6 نقاط فقط، فيما وسع لاعبو الأخضر الفارق بعد تسجيلهم 23 نقطة، وبإجمالي (64-40)، وجاء الربع الأخير متكافئا لعبا ونتيجة، وسجل كلا الفريقين 19 نقطة، ليخرج العربي فائزا.