عبدالعزيز جاسم



فتحت إدارة نادي القادسية مع الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم ملف المحترفين مرة أخرى بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه محترفو الأصفر خلال المباريات الثلاث السابقة بالدوري، اضافة الى كأس الاتحاد وبطولة كأس الأمير التي بلغ فيها الأصفر النهائي وسيواجه الكويت 21 الجاري.



ويأتي على قائمة أول المغادرين في الانتقالات الشتوية البوسني بنيامين تاتار الذي بات أصلا خارج حسابات المدرب الجزائري خير الدين مضوي ويدخل بديلا لبضع دقائق، فيما سيكون المهاجم الجمايكي روماريو ويليامز مطالبا بتقديم الكثير خلال المباريات المقبلة، فمستواه الذي سيقرر إما ان يواصل مع الأصفر أو يتم الاستغناء عن خدماته والتعاقد مع مهاجمين جديدين، إضافة إلى التعاقد مع لاعب عربي أو خليجي بدلا من تاتار، وبهذا يكمل الأصفر ملف محترفيه الخمسة لأنه في بداية الموسم تعاقد مع 4 لاعبين.



كما أن المدافع الألباني لورانس تراشي يعاني هو الآخر من تراجع مستواه، الا ان رحيله ليس ضمن الخيارات المطروحة لكن ان استمر بهذا التراجع فسيكون مكانه من نصيب المدافع المميز خالد صباح الذي يعاني من إصابة في العضلة الأمامية وسيغيب خلال الفترة المقبلة عن التدريبات والمباريات.



ويفضل الجهاز الإداري التأني في اتخاذ القرارات في الوقت الحالي حتى لا يتم التأثير على الفريق ومستوى المحترفين خصوصا أن الفريق تنتظره عدد من المباريات المهمة سواء في الدوري أو نهائي كأس الأمير.