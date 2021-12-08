يعقوب العوضي



يواصــل منتخبـنـــــا الوطني لكرة اليد تدريباته واستعداداته لدورة الألعاب الخليجية المقررة في الكويت يناير المقبل وبطولة كأس آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم «پولندا - السويد 2023» والمقرر إقامتها في الدمام، وقد التحق بالتدريبات أول من امس لاعب الكويت مشاري صيوان بعد اختياره من قبل الجهاز الفني بقيادة السلوفيني بوريس دينيتش.



وقد شهدت الحصة التدريبية حضور رئيس الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وأمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم ورئيس نادي الكويت خالد الغانم ورئيس نادي الفحيحيل حمد الدبوس ورئيس نادي العربي عبدالعزيز عاشور وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعلى رأسهم أمين السر قايد العدواني، حيث اجتمعوا باللاعبين ووجهوا لهم كلمات تشجيعية لتحفيزهم على تمثيل الكويت بالصورة اللائقة.



وتوجه فليطح للاعبين قائلا: ان علينا توحيد الجهود والمثابرة لاستعادة أمجاد الأزرق في المحافل الدولية، مشيدا بالتزام اللاعبين ومثابرتهم على تقديم كل ما لديهم في سبيل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة.



من جانبه، قال رئيس نادي الكويت خالد الغانم ان علينا توحيد الطاقات والتعاون وتحمل المسؤولية والتحلي بالقتال من أجل الفوز وتحقيق الطموحات، مشددا على ضرورة الالتزام والتعاون بين اللاعبين والإداريين والفنيين، و«نحن ندعمكم بكل ما أوتينا من قوة حيث إنكم تشرفتم بتمثيل الكويت في المحافل الدولية، ولا بد أن تكون لنا كلمة في مواجهة المنتخبات العريقة. ونتطلع لكأس العالم واعتلاء منصات التتويج، والأزرق على قدر المسؤولية».



وأضاف الغانم ان كل الكويت تقف خلفكم وتدعمكم وتتمنى لكم تحقيق البطولات والعودة الى سكة الانتصارات، مشيدا بدور اتحاد اليد في توفير البيئة المناسبة للتدريب وتطوير البطولات المحلية لاستخراج أفضل ما في اللاعبين.



فيما حث عبدالعزيز عاشور اللاعبين على بذل المزيد من الجهد والتركيز وتطبيق توجيهات الجهازين الإداري والفني لتحقيق الأهداف المنشودة.



العنزور مدرباً لكاظمة



من جانب آخر، تعاقدت ادارة نادي كاظمة مع المدرب البحريني علي العنزور لقيادة الفريق الأول لكرة اليد خلفا للمدرب المصري مروان رجب الذي استقال على ضوء النتائج السابقة له في بطولة الدوري الممتاز في القسم الأول، وقاد البرتقالي في الفترة السابقة مؤقتا المدير الفني والمدرب الوطني خالد غلوم.