يحيى حميدان



يفتقد فريق الكرة بنادي برقان جهود كل من البرازيلي وليام رودريغيز وعبدالرحمن الرياحي في المباراة المقررة أمام الصليبخات يوم غد الخميس ضمن الجولة الرابعة من دوري «stc» للدرجة الأولى وذلك للإصابة.



ويعاني وليام من استمرار إصابته في العضلة الضامة والتي أبعدته عن مباريات «الذهبي» في «دوري المظاليم» حتى الآن ويحتاج لأسبوع إضافي قبل أن يتمكن من المشاركة بصفة طبيعية مع الفريق، فيما تعرض الرياحي لنفس النوع من الإصابة وهو بحاجة لـ 10 أيام كي يدخل التدريبات مرة أخرى. ويستعيد برقان جهود لاعبه محمود جمعة بعدما تغيب عن أول مواجهتين لبرقان بسبب عقوبة من لجنة الانضباط، وذلك لدخوله أرضية الملعب عقب انتهاء مباراة فريقه أمام كاظمة ضمن كأس الاتحاد «التنشيطية».