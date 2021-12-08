ناصر العنزي



تعود فرق دوري stc للدرجة الممتازة للمنافسة اليوم بإقامة مباراتين في بداية الجولة الـ 4، حيث تجمع الأولى كاظمة الثاني برصيد 7 نقاط مع الشباب التاسع بنقطة واحدة، ثم يلتقي العربي الخامس بـ 4 نقاط مع الفحيحيل الثامن بنقطتين، وتقام المباراتان على ستاد الصداقة والسلام.



في المباراة الأولى يسعى كاظمة إلى اقتناص الصدارة في حال فوزه بعدما قدم مستويات جيدة في مبارياته الثلاث الماضية بقيادة المدرب داركو، خاصة انه فرط في فوز كان قريبا منه وخرج متعادلا مع النصر في الجولة الماضية بعدما كان متفوقا بهدف لشبيب الخالدي، وتضم صفوف البرتقالي عناصر متجانسة حققت مركزا متقدما حتى الآن، وفوزه اليوم بلا شك سيعزز من تقدمه والمنافسة على اللقب اذا استمر في حصد النقاط.



أما الشباب فقد تعادل مع الفحيحيل في المباراة الماضية بعدما خسر مباراتين ويسعى الى كسب النقاط الثلاث لتحسين مركزه، وعليه ان يطور من أدائه الهجومي بعدما سجل هدفا واحدا فقط في ثلاث مباريات.



وفي المباراة الأخرى فإن الأخضر لم يظهر كما يجب ان يكون عليه كحامل للقب بعدما خسر وتعادل في آخر مباراتين امام القادسية والسالمية، وفي المباراة الاخيرة قدم مع السالمية واحدة من أفضل المباريات وتعادلا «2-2» ويهمه اليوم اقتناص النقاط الثلاث من اجل مزاحمة فرق المقدمة التي يتنافس عليها الكويت وكاظمة والقادسية، وتعثره سوف يؤخر ترتيبه. من جانبه، فإن الفحيحيل تعادل في مباراته الماضية امام الشباب ومازال في موقع غير آمن حتى الآن.