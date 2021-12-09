هادي العنزي



متوجا بثلاث ميداليات «ذهبية وفضية وبرونزية»، وصل مساء أمس الأول وفد منتخبنا الوطني للمعاقين بعد مشاركة ناجحة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة التي اختتمت في العاصمة البحرينية المنامة.



واستقبل الوفد رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكويتية ناصر العجمي، والرئيس الفخري لنادي الإرادة للمعاقين الشيخة سهيلة الصباح، ورئيس مجلس إدارة نادي الإرادة دعيج الهاجري، وعدد من أولياء أمور اللاعبين.



وأشاد العجمي بالإنجاز الذي حققه أبطال الكويت، وقال: في المشاركة الأولى لها تمكنت اللاعبة ملاك العنزي من الظفر بالميدالية الذهبية، إلى جانب إخوانها محمد الرشيدي (فضية)، وحسين البناي (برونزية)، وكذلك أبطال ألعاب القوى الذين سجلوا أرقاما كويتية جديدة في البطولة، وهذا جاء بتعاون الجميع وتكاتف الجهود.



من جهتها، أبدت الشيخة سهيلة الصباح سعادتها بالإنجاز الآسيوي، مضيفة انه أدخل السعادة على قلوب جميع أهل الكويت، وواجبنا الحضور لاستقبالهم، بعدما قدموا مستويات مشرفة في أكبر تجمع للقارة الآسيوية.



إلى ذلك، ذكرت الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانم أن الكلمات تختفي أحيانا وسط الفرحة الكبيرة، خاصة أننا لم نعد بميدالية واحدة بل بثلاث وبمشاركة 6 لاعبين فقط، مؤكدة ان هذا الإنجاز خطوة سيواصلها أبطال الكويت بإنجازات أكبر.



ملاك: الذهب للكويت وأهلها



أهدت لاعبة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للمعاقين ملاك العنزي الميدالية الذهبية التي حصلت عليها إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، والشعب الكويتي، وقالت: الحمد لله فزت بالذهبية في أول مشاركة دولية لي، وإن شاء الله القادم أفضل، والذهب للكويت وأهلها. لافتة الى ان المنافسات جاءت قوية وصعبة، خاصة المواجهة النهائية، ولكن بفضل تواجد الاخت الغالية شريفة الغانم إلى جانبي أثناء المباراة، وتوجيهات المدرب أحمد فاروق استطعت التغلب على اللاعبة التايلندية في النهائي.