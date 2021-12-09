يحيى حميدان



يستمر غياب المدافع الأيمن لفريق الكرة بنادي التضامن محمد القبندي عن «العنيد» في مواجهته القوية أمام القادسية غدا الجمعة ضمن الجولة الرابعة من دوري stc الممتاز لمعاناته من الإصابة في اعلى الفخذ.



وأكد عضو مجلس ادارة النادي رئيس جهاز الكرة فهد دابس أن صفوف التضامن ستكون مكتملة باستثناء غياب القبندي، مشيرا الى ان اللاعبين لديهم عزيمة كبيرة في تقديم صورة مشرفة امام «الأصفر».



وبين دابس في حديث خاص مع «الأنباء» ان مواجهة القادسية دائما ما تكون صعبة، وعلى لاعبينا مضاعفة الجهود للخروج بنتيجة إيجابية، وهم يدركون أهمية هذه المباراة ولا مجال لأي توصيات منا لهم.