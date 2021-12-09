مبارك الخالدي



اجتمع مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح مع مجموعة من الحكام العاملين في اتحاد كرة القدم وهم علي محمود وسعد الفضلي وعبدالله جمالي وعبدالله الكندري، وذلك بحضور رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف ونائب رئيس الاتحاد أحمد عقلة والأمين العام صلاح القناعي، وذلك بخصوص المخصصات المالية للحكام التي لم يتسلموها منذ الموسم الماضي، ما أدى الى تراكم حقوقهم المالية في ذمة الاتحاد.



وقال مصدر لـ «الأنباء» إن الاجتماع كان ايجابيا بعد موافقة فليطح على تبني مشروعي احتراف الحكام الدوليين والتفرغ الرياضي ودعم الزيادة للمخصصات المالية، مشيرا الى أن هذا القرار بيد مسؤولي اتحاد الكرة وليس الهيئة.



وفي المقابل، أبدى اليوسف موافقته على رفع مكافأة الحكام للدوري الممتاز الى مائة دينار، علما انها لاتزال الأدنى على مستوى دول الخليج. كما علمت «الأنباء» أن التوجه الى رفع المكافأة الى 100 دينار قوبل بالرفض من احد أعضاء الاتحاد، ولاتزال الفكرة قيد المراجعة والبحث.



وفي هذا الإطار، علمت «الأنباء» أن الجولة الخامسة من بطولة دوري stc الممتاز قد تشهد موجة من اعتذارات الحكام في حال لم يتم الإسراع بصرف مستحقاتهم.