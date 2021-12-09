مبارك الخالدي



يشتد الصراع على صدارة دوري stc للدرجة الأولى مساء اليوم، حيث ستقام مواجهتان في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة، فيستضيف الساحل فريق الجهراء، ويلتقي برقان مع الصليبخات على ملعب ناصر العصيمي، وتقام المباراتان في نفس التوقيت 5:25 مساء، ويغيب عن مواجهات الجولة فريق خيطان بداعي الراحة.



وتتشارك فرق الساحل وبرقان والجهراء برصيد النقاط ولكل منهم 4 نقاط، فيما يحمل خيطان في جعبته 3 نقاط، ويحل الصليبخات في ذيل الترتيب بنقطة واحدة، وتحظى مواجهتا اليوم بأهمية خاصة لسعي ثلاثي المقدمة لتحقيق الفوز وفك الشراكة حول الصدارة، فضلا عن التقارب في المستوى الفني والبدني بين الفرق الذي يضفي بعدا من الندية والإثارة.