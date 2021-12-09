ناصر العنزي - يحيى حميدان



حقق كاظمة فوزا «صعبا» على ضيفه الشباب بهدف نظيف مساء امس على ستاد الصداقة والسلام في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من دوري «stc» الممتاز.



ورفع «البرتقالي» بهذا الفوز رصيده الى 10 نقاط في الصدارة مؤقتا، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بنقطة يتيمة في المركز التاسع.



وانتهى الشوط الاول مثلما بدأ دون أهداف، حيث غابت الخطورة الحقيقية عن المرميين، رغم بعض المحاولات «الكظماوية» من بندر بورسلي وشبيب الخالدي والبرازيلي مايكون دي سانتانا، فيما تحصل «أزرق الأحمدي» على بعض الفرص، لعل أبرزها من المدافع النيجيري جيمس اوكواسا والسنغاليين ارفانغ دافي ويوسو باي، الا أن جميع هذه المحاولات أبطلها خطا الدفاع أو الحارسان سعد العنزي (الشباب) وحسين كنكوني (كاظمة).



وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة الاداء نسبيا وتبادل الطرفان الفرص، حيث انفرد ارفانغ بمرمى كاظمة ولكنه سدد الكرة في أحضان الحارس كنكوني، ورد عليه «البرتقالي» عبر البديلين ناصر فرج والاردني أحمد العرسان ومايكون لكن لم يكتب لها النجاح.



واحتسب الحكم عبدالله جمالي ركلة جزاء «يراها البعض غير صحيحة» لكاظمة لعدم وجود احتكاك بين مدافع الشباب، جيمس، والمهاجم البديل البرازيلي ماتيوس إدواردو، ليقوم شبيب الخالدي بترجمتها إلى هدف (79).



وضمن نفس الجولة تقام اليوم مباراة واحدة، حيث يستضيف النصر، وفي رصيده 5 نقاط، اليرموك الذي لا يملك أي نقطة حتى الآن.



ويخوض الفريقان المباراة بعدما خاضا ثلاث مواجهات كشفت الحالة الفنية للمدربين سلمان عواد وأحمد حيدر، لذلك فالصراع سيكون شديدا على خطف النقاط.



و«العنابي» في موقع جيد حتى الآن بعدما فاز في مباراة وتعادل في اثنتين، وخاض في آخر مباراة مع كاظمة نزالا قويا قبل أن يتمكن من إدراك التعادل عن طريق عدي الصيفي بعد اجراء تكتيكي من المدرب سلمان عواد، لذلك يسعى اليوم إلى تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من فرق المقدمة.



من جانبه، فإن اليرموك خسر مبارياته الثلاث بسبب أخطاء دفاعية متكررة، يجب على المدرب حيدر معالجتها وإلا فسيجد فريقه صعوبات في جمع النقاط التي تعينه على الهروب من المركز الأخير.