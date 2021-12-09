يحيى حميدان



يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت للمواجهة المرتقبة امام السالمية غدا الجمعة ضمن الجولة الرابعة من دوري stc الممتاز بروح عالية عقب الفوز الكبير على القادسية 3-0 السبت الماضي.



وستكــون صفــــوف «الأبيض» مكتملة باستثناء استمرار غياب المحترف الغيني سيدوبا سوماه، علما أنه كان خارج قائمة الفريق الكويتاوي سواء الأساسية او الاحتياطية في مواجهة القادسية بالجولة الماضية.



وسيعود المهاجم يوسف ناصر لتشكيلة الكويت من جديد بعد غيابه عن لقاء القادسية لحصوله على بطاقة حمراء في لقاء التضامن ضمن الجولة الثانية.