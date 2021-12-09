خطف أتلتيكو مدريد الإسباني بطاقته الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بتغلبه على مضيفه بورتو البرتغالي 3-1، مستفيدا من سقوط ميلان الإيطالي على أرضه ضد ليفربول الانجليزي، فيما حسم جاره ريال صدارة مجموعته بفوزه 2-0 على ضيفه إنتر الايطالي، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.



في المجموعة الثانية، كان بطل إسبانيا بحاجة إلى الفوز وتعثر شريكه في المركز الثالث ميلان، حامل لقب المسابقة سبع مرات، أمام ليفربول البطل ست مرات، لضمان تأهله، فكان له ما أراد بفضل أهداف الفرنسي أنطوان غريزمان (56) والأرجنتينيين أنخل كوريا (90) ورودريغو دي بول (90+2)، فيما سجل سيرجيو أوليفيرا الهدف الوحيد لبورتو (90+6 من ركلة جزاء).



وانتزع أتلتيكو وصافة المجموعة من بورتو بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط بفارق نقطتين أمام الفريق البرتغالي ليبقى عزاؤه الوحيد استكمال مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» حيث سيخوض ملحقا مع أصحاب المركز الثاني في المسابقة ذاتها.



وكان بورتو بحاجة الى التعادل فقط لبلوغ ثمن النهائي في ظل خسارة ميلان الذي خرج خالي الوفاض بحلوله في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.



وفي المباراة الثانية في سان سيرو، حرم رديف ليفربول ميلان من تحقيق المعجزة وبلوغ ثمن النهائي بعد أن كسب الفريق الايطالي نقطة واحدة في المباريات الأربع الأولى.



وكان ميلان البادئ بالتسجيل عبر مدافعه الإنجليزي فيكايو توموري (29)، لكن ليفربول رد بهدفي المصري محمد صلاح (36)، السابع له في المسابقة هذا الموسم، والبلجيكي ديفوك أوريغي (55).



وخاض ليفربول المباراة بتشكيلة رديفة ضمنها ثلاثة لاعبين أساسيين فقط هم حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر والمهاجمان صلاح والسنغالي ساديو مانيه.



في المجموعة الثالثة، حقق أياكس أمستردام العلامة الكاملة أيضا في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه عندما تغلب على ضيفه سبورتينغ البرتغالي 4-2 على ملعب «يوهان كرويف أرينا».

وبات ليفربول وأياكس أول فريقين إنجليزي وهولندي يحققان العلامة الكاملة في دور المجموعات في المسابقة القارية العريقة هذا الموسم، وتصدر أياكس برصيد 18 نقطة بفارق تسع نقاط أمام سبورتينغ مطارده المباشر.



وفي المجموعة ذاتها، أنهى بوروسيا دورتموند الدور الأول بفوز ضيفه بشيكتاش التركي 5-0.



وحسم ريال مدريد الصراع مع إنتر ميلان على صدارة المجموعة الرابعة لصالحه بفوزه 2-0 على ضيفه الايطالي الذي أكمل قرابة نصف الساعة الاخير بعشرة لاعبين.



ورفع ريال رصيده الى 15 نقطة مقابل 10 لإنتر وسبع لشريف تيرابسول المولدافي الضامن أيضا تأهله لخوض ملحق الدوري الاوروبي والمتعادل مع مضيفه شاختار دانييتسك الاوكراني المتذيل 1-1.



وفي المجموعة الاولى، حجز لايبزيغ الالماني بطاقته الى ملحق الدوري الأوروبي بفوزه 2-1 على ضيفه مان سيتي الانجليزي، وتغلب باريس سان جرمان الفرنسي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي.

وقال مبابي الذي ساهم في أول أربعة أهداف من أصل خمسة للارجنتيني في دوري الأبطال هذا الموسم «ليس هدفي أن أظهر من هو القائد، أحاول مساعدة فريقي قدر الإمكان وأعلم أنهم سيردون الجميل حتى أتمكن من تقديم أداء جيد»، مضيفا سنحتاج الى ميسي عندما تصبح المباريات مهمة، سيساعده ذلك في الدخول في أجواء الفريق، وسيكون قادرا على تقديم أفضل ما لديه في الأسابيع المقبلة.



بيولي: ارتكبنا الكثير من الأخطاء

عبر ستيفانو بيولي، مدرب فريق ميلان، عن خيبة أمله بعد إخفاق فريقه في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وقال بيولي: كنا نعلم أن المجموعة ستكون صعبة جدا، والأمر نفسه فيما يتعلق بمواجهة ليفربول الأخيرة، لكن لسوء الحظ لم نكن قادرين على الاحتفاظ بإيقاع عال كفاية وارتكبنا الكثير من الأخطاء التي تكون مكلفة في هذا المستوى، مضيفا: هناك شعور بالندم بعض الشيء، وذلك لأني أعتقد أننا استحققنا ما هو أكثر خاصة ضد أتلتيكو مدريد وبورتو على أرضنا، لقد رأينا نوع المنافسين في أوروبا، والجودة والتركيز المطلوبين.

أنشيلوتي: سننافس على لقبي «الأبطال» والدوري



أشاد المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي بالالتزام الذي أبداه فريقه خلال هزيمة إنتر ميلان وتحقيق المركز الأول في المجموعة، حيث قال: «الفريق جيد للغاية، لا أريد أن أطلب المزيد، صحيح اننا في بعض الأحيان لا نضغط بشدة ونلعب على الدفاع المتراجع.

ليس لدينا لاعبو خط وسط يمكنهم الدفاع في المباريات المفتوحة، ويكون علينا التراجع قليلا، أحيانا لا يكون الأمر جماليا لكننا نقوم بعمل جيد للغاية»، مضيفا: لدينا الجودة التي تؤهلنا للفوز بالدوري الإسباني والمنافسة على دوري الأبطال، هناك فرق أقوى منا، لكن لكل فريق ما يميزه.