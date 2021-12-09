ارتفعت أسهم المدرب الألماني - الايطالي دومينيكو تيديسكو لخلافة الأميركي جيسي مارش المقال من منصبه بسبب تردي النتائج، في نادي لايبزيغ في الأيام المقبلة.



وأشارت قناة سكاي، إلى جانب بوابة لايبزيغ الإخبارية «آر بي لايف»، إلى أن المدرب السابق لشالكه وسبارتاك موسكو الروسي، غير المرتبط حاليا بأي عقد، سيخلف مارش المقال من منصبه الأحد الماضي على خلفية تراجع مستوى وصيف بطل «بوندسليغا» الموسم الماضي.



وخاض لايبزيغ في الجولة السادسة الأخيرة من أمسية مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، مباراته الاولى بقيادة مدربه الموقت أخيم بيرلورزر الذي قاده للفوز على مانشستر سيتي الانجليزي 2-1، علما أن بطل «البريمييرليغ» كان قد ضمن صدارته للمجموعة في الجولة السابقة.



واحتل لايبزيغ المركز الثالث في مجموعته وتأهل لخوض ملحق مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».