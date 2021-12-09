أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، أن بلاده ستقاطع ديبلوماسيا أولمبياد بكين المرتقب مطلع العام المقبل، من خلال الامتناع عن إيفاد أي وزراء لحضور الفعاليات.



وقال جونسون في البرلمان ردا على سؤال في هذا الصدد «ستكون هناك فعليا مقاطعة ديبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوي»، مضيفا أن أيا من وزراء الحكومة لن يحضر.



وسبقت أستراليا في المقاطعة لتنضم إلى الولايات المتحدة في «المقاطعة الديبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين» فيما ردت الصين على هذا القرار بقولها «لا أحد يكترث» لحضور ممثلين رسميين لكانبيرا.



وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: «أستراليا لن تتراجع عن الموقف القوي الذي اتخذته للدفاع عن مصالحها، وليس مستغربا البتة أننا لن نرسل مسؤولين أستراليين إلى هذه الألعاب» في بكين.