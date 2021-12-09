يعد فريق موبيل 1 مع فريق سباق ريد بول أحد أكثر الفرق نجاحا في تاريخ الفورمولا 1 الحديث، حيث فازا بـ 62 سباقا من سباقات الفورمولا 1 الكبرى و4 بطولات عالمية للسائقين و4 بطولات صانعين خلال آخر 15 عاما.

وتعليقا على الوقود الذي تمت ترقيته لفريق ريد بول في سباق الجائزة الكبرى، قال رئيس فريق سباق «ريد بول هوندا» كريستيان هورنر: «يأتي الفوز في الفورمولا 1 نتيجة لعملية معقدة بشكل لا يصدق، حيث يتم تجميع الميزة التنافسية بالاعتماد على العديد من العناصر، على طول الطريق من الديناميكية الهوائية وحتى إلى القدرة الحصانية وتوليد الوقود الأمثل لوحدة الطاقة».

ومع عدم السماح بتطوير الوقود في 2020 ووجود مواصفات وقود واحدة مسموح بها، ركزت مجموعة فنيين إكسون موبيل المتنوعة اهتمامها على إنشاء صيغة جديدة لعام 2021، وتصميم وقود جديد من أجل استخراج أقصى أداء من وحدة الطاقة RA621H من هوندا في RB16B.

يذكر أن كايكو (الشركة الكويتية لاستيراد السيارات ذ.م.م) الوكيل الحصري المعتمد لزيت موبيل 1 منذ 75 عاما في الكويت، كانوا دائما سباقين في توفير أفضل التسهيلات في السوق الكويتية، وهو عنصر في إستراتيجية الشركة المبنية على أهمية رضاء العميل أولا.