صراع ثلاثي محتدم على المركزين الأولين ستشهده الجولة الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ»، بين نابولي الإيطالي وضيفه ليستر سيتي الانجليزي اللذين يلتقيان في مواجهة قوية اليوم، وسبارتاك موسكو الروسي الساعي لاستغلال نزالهما عندما يحل على ليغيا وارسو في پولندا.



وضمنت حتى الآن أربعة فرق صدارة مجموعاتها التي تؤهلهــا مباشرة الى الدور الـ16، هـــي ليــــون الفرنســــــي ومواطنــــــــه موناكو، ووســـت هام يونايتد الانجليزي وباير ليفركوزن الالماني، كما تأكد احتلال فريقين للوصافة هما غلاسكو رينجرز الاسكتلندي وريال بيتيس الاسباني.



وستشهد الجولة الأخيرة منافسات محتدمة، حيث



تدور معركة نارية في المجموعة الثالثة، إذ لاتزال الفرق الاربعة جميعها تملك فرص احتلال المركزين الاولين.



يتصدر ليستر الترتيب برصيد ثماني نقاط ويحل على نابولي الثالث المتخلف عنه بنقطة واحدة فقط، في مباراة نارية في جنوب إيطاليا، فيما يحل سبارتاك موسكو الثاني المتساوي بالنقاط مع نابولي على ليغيا وارسو الپولندي الذي يملك ست نقاط.



وبعد أن ضمن كل منهما احتلال أحد المركزين الاولين عن المجموعة الخامسة، يحل غلطة سراي على لاتسيو في العاصمة الايطالية روما في الصراع على الصدارة.



ويكفي الفريق التركي المتصدر برصيد 11 نقطة التعادل أمام لاتسيو (9) لضمان المركز الاول فيما سيكون الاخير بحاجة للفوز. أما مرسيليا الثالث (4) فسيكفيه أيضا التعادل ضد ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي (2) لضمان مركزه.



في المجموعة الرابعة، ضمن كل من أينتراخت فرانكفورت الالماني المتصدر (11) وأولمبياكوس اليوناني (9) أحد المركزين الاولين، أمام فنربغشة التركي الضامن للمركز الثالث (5) ورويال أنتويرب البلجيكي المتذيل (2).



لذا ستقتصر الأمور على هوية المتصدر، وسيكون التعادل كافيا لأينتراخت أمام مضيفه فنربخشة لضمان المركز الاول، حتى في حال فوز أولمبياكوس في أنتويرب، كونه يتفوق على منافسه اليوناني في المواجهتين المباشرتين (فوزان).



في المجموعة الثانية التي ضمن موناكو صدارتها (11 نقطة)، يتنافس بي أس في أيندهوفن الهولندي الثاني (8) مع ريال سوسييداد (6) على الوصافة في المباراة التي ستجمعهما في إسبانيا.



ويتذيل شتروم غراتس النمسوي بنقطة يتيمة.



وتشهد المجموعة السادسة منافسة مفتوحة بين ثلاثة فرق ما زال بإمكانها أن تحتل أحد المركزين الاولين، حيث يتصدر النجم الأحمر الصربي المجموعة برصيد 10 نقاط ويحل على براغا البرتغالي الثاني المتخلف عنه بنقطة فقط، فيما يحل ميدتيلاند الدنماركي الثالث (8) على لودوغوريتس البلغاري المتذيل بنقطة والذي بات خارج الحسابات.



في المجموعة الثامنة التي ضمن وست هام صدارتها، يتنافس دينامو زغرب الكرواتي الثاني (7) مع غنك البلجيكي (5) على الوصافة، فيما يأمل رابيد فيينا المتذيل (3) خطف المركز الثالث.