أقال نادي أودينيزي مدربه لوكا غوتي في أعقاب خسارته أمام إمبولي، وضعت الفريق في المركز الرابع عشر في الدوري الايطالي لكرة القدم، مع ثلاثة انتصارات فقط في 16 مرحلة حتى الآن.



وجاء في بيان على موقع النادي أنه «أقال لوكا غوتي من قيادة الفريق الاول». تولى غوتي (54 عاما) منصبه في أودينيزي في نوفمبر 2019 خلفا للمقال الكرواتي إيغور تودور الذي كان مساعدا له، وتحت قيادته أنهى النادي موسمي 2019-2020 و2020-2021 في المركز الثالث عشر.



وفي هذا الموسم اكتفى أودينيزي بثلاثة انتصارات ولم يحقق الفوز في المباريات الأربع الأخيرة.