أفادت تقارير إعلامية محلية عدة الثلاثاء بأن ستة لاعبين وعضوين من طواقم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم مصابون بفيروس كورونا، وذلك قبل مباراة النادي اللندني مع رين الفرنسي في مسابقة «المؤتمر الأوروبي».

وأشارت وكالة «برس أسوسياشن» البريطانية، الى أن النادي اللندني في طور إجراء فحوص «بي سي آر» لأعضائه من أجل تأكيد الحالات الإيجابية، مذكرة بنتيجة الفحوص التي أجريت الشهر الماضي وكشفت عن حالتين إيجابيتين خاطئتين في الفريق.



وتعتبر مباراة الغد ذات أهمية بالغة بالنسبة لتوتنهام ومدربه الإيطالي انتونيو كونتي، إذ يسعى للحاق برين والتأهل كثاني المجموعة السابعة، وبالتالي عليه الفوز بها لضمان ذلك لأن فيتيس أرنهم الهولندي الذي يلتقي بدوره مورا السلوفيني الأخير، لا يتخلف عنه سوى بفارق المواجهتين المباشرتين بين الفريقين.

وحتى في ظل إصابة ستة من لاعبيه ب«كوفيد-19»، لن يكون فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي قادرا على إرجاء اللقاء لأن قواعد الاتحاد الأوروبي (ويفا) تنص على أن التأجيل لا يحصل إلا في حال وجود أقل من 13 لاعبا في تصرف الفريق.



لكن من المؤكد أن افتقاد ستة لاعبين سيؤثر على الوضع الفني للفريق ليس لمباراة الخميس وحسب، بل للمباريات الثلاث التالية التي يخوضها في الدوري المحلي ضد برايتون الأحد ثم ليستر وليفربول الخميس والأحد المقبلين.

وعاد الفريق اللندني للمنافسة بقوة على مقعد مؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد خروجه منتصرا من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الممتاز، رافعا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن جاره وست هام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية الأم.