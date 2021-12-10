توج فريق بوكا جونيورز بلقب كأس الأرجنتين لكرة القدم بفوزه على مضيفه تاليريس كوردوبا 5-4 بركلات الترجيح في المباراة النهائية. وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي، لكن بوكا جونيورز أنهاه بعشرة لاعبين لطرد خوان إدجاردو راميريز في الدقيقة 66، وحسم بوكا جونيورز ركلات الجزاء الترجيحية لصالحه بنتيجة 5-4 ليظفر باللقب. وسجل بوكا جميع ركلاته فيما أنقذ حارسه أوغستين روسي الركلة التي نفذها هيكتور فرتولي.



وهذا هو اللقب الـ 49 على المستوى المحلي لبوكا ليضمن المشاركة في دور المجموعات في كأس كوبا ليبرتادوريس في العام المقبل.