هيمن خروج برشلونة الإسباني من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 21 عاما على عناوين الصحافة الإسبانية الصادرة أمس بعدما سقط الفريق أمام بايرن ميونيخ 0-3 ضمن المجموعة الخامسة في ملعب «أليانز أرينا» ليودع المسابقة العريقة وينتقل للعب في الدوري الأوروبي.



واختصرت صحيفة (ماركا) عنوانها بكلمة «الغرق» مع صورة لمدافع برشلونة جيرارد بيكيه في حالة من الحزن والألم عقب المباراة.



واختارت صحيفة (آس) عنوان «إلى الجحيم» لتصف به ما حدث لبرشلونة مع صورة لحارس الفريق الكتالوني مارك أندريه تير شتيغن بينما تتلقى شباكه هدفا في مباراة أمس.



كما ذكرت جزءا من تصريحات تشافي عقب المباراة قائلا «أنا غاضب. هذا هو الواقع المؤلم والنادي لا يمكنه السماح به. اليوم تبدأ مرحلة جديدة».



وبصورة لحارس برشلونة مارك اندريه تير شتيغن أيضا وهو يفشل في التصدي لأحد أهداف البايرن جاء عنوان صحيفة (موندو ديبورتيفو): «تحت الصفر».



لابورتا يطالب بالاتحاد



من جهته، طالب رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، باتحاد الجميع عقب الخسارة المؤلمة.



وقال لابورتا، خلال تصريحاته لقناة «TV3» الإسبانية: «الآن أكثر من أي وقت مضى، علينا جميعا الدفع في نفس الاتجاه، وفعل اللاعبون كل ما في وسعهم وأكثر ضد فريق عظيم».



هذا، وسجل ثلاثية العملاق البافاري كل من توماس مولر (34)، وليروي ساني (43)، وجمال موسيالا (62).



وفي ذات المجموعة، حجز بنفيكا البرتغالي المركز الثاني وبطاقة التأهل إلى دور الـ 16 بعد فوزه على ضيفه دينامو كييف بهدفين نظيفين سجلهما رومان ياريمتشيوك (16) والبرازيلي جيلبرتو جونيور (22).



وحصل البايرن على العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، فيما جاء بنفيكا ثانيا بـ 8 نقاط، متقدما على برشلونة بفارق نقطة، في حين بقي دينامو كييف على رصيده السابق بنقطة يتيمة في المركز الرابع والأخير. وبلغ كل من ليل الفرنسي وسالزبورغ النمساوي الدور ثمن النهائي أيضا بحلولهما في المركزين الاول والثاني ضمن منافسات المجموعة السابعة.



وعاد ليل بفوز ثمين على فولفسبورغ الالماني 3-1، تناوب على تسجيلها التركي المخضرم براق يلماظ (11) والكندي جوناثان ديفيد (72) والانجليزي أنجل غوميز (78)، وللخاسر رينات ستيفن (89).



في حين حقق سالزبورغ المفاجأة بفوزه على اشبيلية الإسباني الاكثر خبرة منه بهدف نظيف سجله نوا أوكافور (50).



وتصدر ليل الترتيب مع 11 نقطة مقابل 10 لسالزبورغ الذي يبلغ هذا الدور للمرة الاولى في تاريخه. وفرط تشلسي الانجليزي حامل اللقب بصدارة المجموعة الثامنة لمصلحة يوفنتوس الايطالي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل عن الضائع، بعد أن سجل خصمه زينيت الروسي هدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 3-3.



وجاءت هذه النتيجة في مصلحة يوفنتوس الذي خطف النقاط الثلاث المهمة من مواجهته مع ضيفه مالمو السويدي بتغلبه عليه 1-0 في «أليانز ستاديوم»، ليخطف المركز الاول في المجموعة الثامنة في الرمق الاخير.



وعلى ملعب «اولدترافورد»، خاض مان يونايتد مباراته ضد يانغ بويز السويسري بالتشكيلة الرديفة، حيث قرر مدربه الجديد الالماني رالف رانغنيك اراحة نجوم الصف الاول، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.



وافتتح لـ «اليونايتد» مهاجمه الشاب مايسون غرينوود التسجيل بكرة مقصية (9)، لكن الفريق السويسري أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق عبر فابيان ريدر من كرة لولبية فشل الحارس الاحتياطي دين هندرسون في التصدي لها.



هذا، وحالت الثلوج التي تساقطت بكثافة في منطقة برغامو شمال إيطاليا دون إقامة المباراة الثانية في هذه المجموعة المقررة بين اتالانتا وفياريال الاسباني، لتقام أمس في وقت متأخر.