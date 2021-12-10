تنطلق مساء اليوم مباريات المرحلة الـ 16 من الدوري الانجليزي لكرة القدم بإقامة لقاء وحيد يجمع بين برينتفورد وضيفه واتفورد على ملعب «برينتفورد كيوميونيتي». ويسعى برينتفورد إلى تحقيق الانتصار والبقاء في المناطق الدافئة في سلم الترتيب، حيث يحتل حاليا المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة حققها من 4 انتصارات و5 تعادلات، في حين يأمل الضيوف في العودة بالنقاط الثلاث، وذلك لوجود الفريق في منطقة الخطر باحتلاله المركز الـ 17 برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن مناطق الهبوط.



إسبانيا



تقام مساء اليوم مباراة وحيدة في الدوري الاسباني وتجمع بين مايوركا وسلتا فيغو، وذلك في انطلاق المرحلة الـ 17.



إيطاليا



تفتتح مساء اليوم مباريات المرحلة الـ 17 من الدوري الإيطالي بمواجهة جنوى مع سامبدوريا.



فرنسا



يحل لانس ضيفا على نانت مساء اليوم في انطلاق مباريات المرحلة الـ 18، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الانتصار والتقدم أكثر في سلم الترتيب.



ألمانيا



يستقبل كولن منافسه أوغسبورغ اليوم في افتتاح مباريات المرحلة الـ 15 من الدوري الألماني.