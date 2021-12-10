قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم خصم نقطة واحدة من رصيد أولمبيك ليون بعد إلغاء مباراته أمام أولمبيك مرسيليا في 21 نوفمبر الماضي عقب إلقاء قارورة مياه على ديميتري باييه لاعب مرسيليا من مدرجات أصحاب الأرض.



وتوقفت المباراة مبكرا بعد إلقاء قارورة مياه أصابت باييه لاعب مرسيليا في رأسه أثناء محاولته تنفيذ ركلة ركنية، قبل أن يتم إلغاء المباراة في ظل عدم شعور فريق مرسيليا بأنه سيكون آمنا إذا عاد لاستكمال المباراة.



كما قررت رابطة الدوري الفرنسي إعادة المباراة على ملعب ليون دون حضور الجماهير.



وكان ليون خاض مباراته أمام ريمس دون حضور جماهير في ضوء عقوبة أوليــة فرضت عليــه من قبل رابطة الدوري الفرنسي.