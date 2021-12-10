أرجئت المباراة بين توتنهام ورين الفرنسي التي كانت مقررة أمس في لندن ضمن مسابقة «كونفرنس ليغ»، إلى موعد غير محدد بسبب اكتشاف حالات كورونا في صفوف النادي الانجليزي، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس «يمكننا أن نؤكد أن لقاء توتنهام ورين لن يقام الليلة (أمس الخميس)». ووضع «يويفا» حدا للوضع المعقد الذي نشأ إثر إعلان توتنهام عدم إقامة المباراة على أرضه بمواجهة رين، حيث أبدت إدارة نادي سبيرز اعتراضها على إقامة المباراة.



وكان توتنهام أعلن عن إصابة ثمانية لاعبين وخمسة موظفين في صفوفه بفيروس كورونا.