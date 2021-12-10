أعلن نادي لايبزيغ الألماني أنه عين دومينيكو تيديسكو مدربا جديدا لفريقه خلفا لسلفه الأميركي جيسي مارش الذي انفصل عن النادي بالتراضي قبل أيام. وأرتبط تيديسكو (26 عاما)، الذي سبق له تدريب شالكه الألماني وسبارتاك موسكو الروسي، مع لايبزيغ بعقد يستمر حتى 2023 وسيقود فريقه الجديد غدا السبت عندما يستضيف بروسيا مونشنجلادباخ. ولا يملك تيديسكو المولود في إيطاليا خبرة كبيرة على مستوى الدوري الألماني الأول، إذ إنه أمضى أقل من موسمين على رأس الجهاز الفني لشالكه بينما انفصل عن سبارتاك موسكو في وقت سابق من العام الحالي.