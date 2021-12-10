حصل نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، على قرض إضافي قيمته 225 مليون يورو (255.2 مليون دولار) وذلك من أجل الشروع في إقامة مرحلة جديدة من أعمال إعادة تصميم ملعب «سانتياغو برنابيو» والتي ستشهد إقامة صوبة زجاجية تحت الأرض.



وكان ريال مدريد قد أكد بشكل مبدئي عن خططه لإجراء تعديلات في الملعب منذ أربعة أعوام، حيث يرغب في زيادة سعة الملعب بمقدار 4000 مشجع ليصبح الإجمالي 85 ألف متفرج، كما أوضح خططه بإدراج سقف قابل للطي وأرضية ملعب.



وبدأت أعمال البناء في عام 2020 خلال فترة التوقف وسط الأشهر الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولعب ريال مدريد مبارياته على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» وهو مركز تدريبات الفريق، وذلك حينما تم استئناف الموسم الماضي.



وعاد ريال مدريد مجددا للعب في «سانتياغو برنابيو» في سبتمبر الماضي من العام الحالي، لكن الكثير من الأعمال لم تنته بعد، فيما أكد النادي إضافة مرحلة جديدة من الأعمال.



وستعمل الصوبة الزجاجية على ضمان سلامة أرضية الملعب وأن تظل في حالة جيدة حتى في حالة سحبها.



وبالحديث عن تفاصيل القرض واستخدامه، قال بيان للنادي: «التمويل سيتم استغلاله لتشييد صوبة زجاجية تحت الأرض لم تكن ضمن خطة المرحلة المبدئية من العمل بسبب صعوبات تم حلها تكنولوجيا في وقت لاحق».



وأضاف: «ستسمح تلك الصوبة بالإزالة التلقائية لأرضية الملعب والحفاظ عليها بشكل جيد بحيث يمكن استخدامها في مباريات كرة القدم، وبالتالي يمكن إقامة فعاليات أخرى دون زيادة التأثير على أرضية الملعب».