قبيل الاحتفالات بعيد الميلاد (الكريسماس)، حاول رجل تهريب ذهب خبأه في تماثيل للمهد من لبنان إلى ألمانيا.

وقال متحدث باسم سلطات الجمارك في مدينة دوسلدورف الألمانية أمس الجمعة إن الرجل (54 عاما) كان يريد العبور في مطار دوسلدورف عبر المخرج المخصص للبضائع التي لا تستلزم تسجيلا.

وأضاف المتحدث أنه عندما قامت سلطات الجمارك بفحص هذه البضائع وحقيبة الرجل عبر الأشعة السينية، أظهرت صور الأشعة حليا مخبأة في تماثيل للمهد بحقيبة الرجل.

وعندما فتح ضباط الجمارك التماثيل وجدوا بداخلها إجمالا 33 قطعة حلي من الذهب وعملات ذهبية تزن نحو 450 غراما. وتقدر السلطات قيمتها بأكثر من 15 ألف يورو. كما كان بحوزة الرجل 6500 يورو نقدية.