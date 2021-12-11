تم اختيار ديقا دالاك عمدة لمدينة ساوث بورتلاند رابعة أكبر مدن ولاية ماين الأميركية، لتصبح بذلك أول مهاجرة صومالية تتمكن من شغل منصب عمدة لمدينة أميركية، وذلك يوم الاثنين الماضي.

وقد وصفت دالاك (53 عاما)، التي تحرص على ارتداء الحجاب، رحلة صعودها في السياسة الأميركية بأنها تقليدية للغاية.

وكانت دالاك غادرت الصومال في بداية تسعينيات القرن الماضي بعد اندلاع الحرب الأهلية في هذا البلد العربي الأفريقي، لتستقر في مدينة ساوث بورتلاند الساحلية التي يقطنها نحو 25 ألف نسمة في 2008 وتعمل في الخدمة الاجتماعية.

واختار الناخبون دالاك لمجلس المدينة عام 2018، واختارها المجلس المكون من 7 أعضاء لتكون عمدة ساوث بورتلاند هذا العام.