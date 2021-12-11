أعلنت تايوان أمس الجمعة أنها تحقق في احتمال أن تكون عضة فأر لعاملة في أحد المختبرات مصدر أول إصابة بفيروس كورونا في الجزيرة منذ أسابيع.



وتجد السلطات الصحية صعوبة في معرفة كيفية إصابة الموظفة في معهد «أكاديميا سينيكا» للأبحاث في تايوان بالفيروس الشهر الفائت.



وأتاح إغلاق تايوان حدودها وتطبيقها قواعد حجر صحي صارمة جعل الإصابات المحلية قليلة جدا، ونجحت في احتواء موجة وبائية انتقلت إليها بواسطة طياري شركات الخطوط الجوية في الربيع الفائت.



وأكدت السلطات الصحية أن مساعدة المختبر التي بينت الفحوص أنها مصابة بالفيروس سبق أن تعرضت للعض مرتين من فئران تحمل العدوى.



لكن هذه الجهات أشارت مع ذلك إلى أن التحقيق مستمر لتحديد ما إذا كانت العضات هي سبب إصابة الموظفة أو إذا كان من المحتمل أن يكون في المختبر مصدر آخر للعدوى.



ولم تسافر المرأة المصابة في الآونة الأخيرة، وتلقت جرعتين من لقاح «موديرنا». أما مختبر «أكاديميا سينيكا» فمصنف في ثاني أعلى مستوى للسلامة الحيوية.



ووضع أكثر من 100 شخص تواصلت معهم موظفة المختبر في الحجر الصحي.