بيعت واحدة من أولى نسخ الكتاب الأول من سلسلة هاري بوتر مقابل 471 ألف دولار في الولايات المتحدة فيما وصفه منظمو المزاد بأنه سعر قياسي عالمي لعمل روائي في القرن العشرين.



ووصفت دار هريتدج أوكشنز النسخة البريطانية الصادرة في 1997 من كتاب (هاري بوتر وحجر الفيلسوف)، ذي الرسوم الملونة على الغلاف، بأنها «ساحرة وزاهية بشكل مدهش ولم تمس تقريبا».



وقالت دار المزادات التي تتخذ من دالاس مقرا، إن 500 نسخة فحسب طبعت بهذا الغلاف.



ويتجاوز السعر النهائي تقديرات ما قبل البيع البالغة 70 ألف دولار بأكثر من ست مرات.

وتراوح سعر بيع نسخ أولى سابقة من هاري بوتر بين نحو 110 آلاف و138 ألف دولار.



وباع الكتاب أحد هواة جمع الكتب بالولايات المتحدة، ولم يعلن اسم المشتري.



وأعقب كتاب (هاري بوتر وحجر الفيلسوف) ستة كتب أخرى في السلسلة التي ألفتها الكاتبة البريطانية جيه.كيه رولينغ.



وذكرت دار سكولاستيك الأميركية للنشر، أن السلسلة بيع منها نحو 500 مليون نسخة في أنحاء العالم وترجمت إلى 80 لغة.

وأنتجت شركة تونتيث سينشري ثمانية أفلام تستند إلى سلسلة الكتب حصدت 7.8 مليارات دولار في شباك التذاكر حول العالم.