أعلنت الشرطة في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا، قيام مجهولين بسرقة 40 ألف وسيلة اختبار سريع للكشف عن الإصابة بكورونا.



وذكرت الشرطة أن قيمة المسروقات تقدر بنحو 80 ألف يورو. وأوضحت أن اللصوص تسللوا إلى داخل مبنى شركة طبية ليلة الأحد/الاثنين الماضي، بعدما أحدثوا فتحة في السور المؤدي إلى المبنى.

وسرق اللصوص 13 منصة نقالة محملة بوسائل الاختبار السريع وتعتقد السلطات أنهم نقلوا المسروقات على متن شاحنة توصيل بيضاء اللون.

وتبحث الشرطة الآن عن شهود عيان ربما شاهدوا ملاحظات مريبة، أو شهود يمكنهم إعطاء إفادات عن الشاحنة البيضاء.