توفيت ليل الأربعاء الخميس عن عمر يناهز 93 عاما المخرجة لينا فيرتمولر، ملكة الكوميديا الإيطالية وأول مخرجة رشحت لجوائز الأوسكار، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

وكانت هذه المرأة ذات الشخصية القوية وروح الدعابة اللاذعة والتي بدأت مسيرتها كمساعدة للمخرج فيديريكو فيليني في فيلمه «ثمانية ونصف» من النساء القليلات مع ليليانا كافاني اللواتي فرضن حضورهن في السينما الإيطالية خلال ستينات القرن العشرين وسبعيناته.

واكتسبت فيرتمولر المولودة في روما في 14 أغسطس 1928 شهرتها العالمية بفضل فيلم «ميمي ميتالورجيكو فيريتو نولانوريه» (1972) الذي يسخر من المافيا والأعراف الصقلية.

ورشح فيلمها «باسكوالينو سيتيبيليتزيه» (بالإنكليزية «سفن بيوتيز») عام 1977 لجوائز الأوسكار في أربع فئات، وجعلها أول امرأة ترشح لأوسكار أفضل إخراج.

ونال الجائزة في نهاية المطاف جون دافيدسن عن «روكي».