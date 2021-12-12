أكبر المشاريع لتوريد أبراج الحفر لمدة 5 سنوات.. وفازت به «سينوبيك» و«برقان لحفر الآبار»

5 عقود لتنظيف التربة الملوثة من الغزو العراقي.. تبلغ قيمة كل عقد 59 مليون دينار على حدة

يوليو شهد أكبر قيمة مطلقة لتوقيع العقود بـ 369.5 مليون دينار.. تلاه مايو بـ 146.4 مليوناً



أحمد مغربي



كشفت إحصائية رسمية صادرة عن شركة نفط الكويت وحصلت عليها «الأنباء» ان الشركة وقعت عقود مشاريع بقيمة 645.62 مليون دينار (ما يعادل 2.13 مليار دولار)، وذلك خلال فترة الستة أشهر الممتدة من شهر مايو حتى أكتوبر 2021.



وبينت الإحصائية ان ترسيات العقود لدى شركة نفط الكويت شهدت قفزة كبيرة خلال الفترة الماضية وذلك مع عودة الحياة التدريجية في الكويت والانفتاح الاقتصادي، تزامنا مع القرارات الحكومية لفتح مطار الكويت الدولي بالكامل وعودة الأنشطة وتسهيل عمليات الدخول والخروج للمقيمين.



وأظهرت البيانات ان شركة نفط الكويت قامت بتوقيع 16 عقدا خلال شهر مايو 2021 بقيمة 146.42 مليون دينار، وشهد هذا الشهر توقيع الشركة لنحو 13 عقدا لتوريد أبراج حفر مختلفة ضمن مجموعة من العقود الكبرى لتوريد 31 برج حفر للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة.



وتم توقيع عقود أبراج الحفر بقيمة تبلغ 10 ملايين دينار لكل عقد مع شركات سينوبيك الصينية وبرقان لحفر الآبار وجريت وال للحفر الصينية، حيث ظفرت شركة سينوبيك بأكبر عقود توريد لأبراج الحفر بعشرة عقود مختلفة القيمة.



وخلال شهر يونيو قامت «نفط الكويت» بتوقيع 11 عقدا بقيمة 35.23 مليون دينار، بلغ اكبرها عقدين بقيمة 25.4 مليون دينار مع شركة سينو ثروة لتوريد أبراج حفر لمدة 5 سنوات.



وتم توقيع عقود مختلفة خلال الشهر المذكور وبقيم منخفضة، حيث قامت «نفط الكويت» بتوقيع عقد بقيمة 3.9 ملايين دينار لصيانة حظيرة الخزانات الجنوبية في الشركة.



أما شهر يوليو فشهد توقيع 15 عقدا بقيمة 369.54 مليون دينار لينفرد بأكبر قيمة مطلقة لقيمة العقود، وخلال هذا الشهر شهدت الشركة توقيع عقود تنظيف التربة الملوثة بالنفط جراء الغزو العراقي الغاشم.

حيث قامت الشركة بتوقيع 5 عقود مع شركات محلية وبالتعاون مع شركات عالمية، وتمت ترسية مشروع شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة، حيث تمت ترسية الموقع الأول (zone 1) على تحالف شركة خالد علي الخرافي وإخوانه للمقاولات الإنشائية مع مؤسسة لامور بمبلغ إجمالي قدره 58.2 مليون دينار، وتمت ترسية الموقع الثاني (zone 2) على تحالف الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات مع شركة إدارة التكنولوجيا البيئية بمبلغ إجمالي قدره 58.24 مليون دينار.



وذكرت انه تمت الموافقة على ترسية مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة على النحو التالي: المنطقة الأولى (zone 1) على تحالف شركة خالد الخرافي وإخوانه بمبلغ إجمالي قدره 59.1 مليون دينار، المنطقة الثانية (zone 2) على شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بقيمة 55.7 مليون دينار، وأخيرا، الموقع الخامس على شركة إنشاءات الساير بقيمة 75 مليون دينار.

فضلا عن توقيع عقد المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد لمنطقتي مطربة وغرب الكويت بقيمة 41 مليون دينار.



وفي شهر أغسطس 2021 قامت شركة نفط الكويت بتوقيع 8 عقود لمشاريع إنشائية بقيمة 16.7 مليون دينار مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، لتنفيذ عدد من المشاريع خلال الفترة المقبلة.



وتصل قيمة أكبر العقود الموقعة بقيمة 4.4 ملايين دينار، وهو خاص بإجراء عملية الصيانة والخدمات للطرق في شمال وغرب الكويت، ووقع العقد مع شركة هوت للهندسة والإنشاءات، وبلغت قيمة ثاني أكبر العقود 3.9 ملايين دينار وتم توقيعه مع شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، وهو خاص بإنشاء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في منطقة غرب الكويت.



كما وقعت «نفط الكويت» عقودا أخرى مع الشركة الكويتية للبناء والتعمير بقيمة 2.9 مليون دينار، لتقديم خدمات الصرف الصحي والصرف الصحي وتحلية المياه في مناطق عمل الشركة في شمال الكويت.



وفي شهر سبتمبر، تم توقيع 12 عقد بقيمة 45.82 مليون دينار، بلغ اكبرها بقيمة 30.8 مليون دينار لتقديم خدمات التمريض في مستشفى نفط الكويت في مدينة الاحمدي، ومن بين العقود التي تم توقيعها عقد بقيمة 3.3 ملايين دينار لإجراء صيانة كهربائية في مرافق المستشفى.



كما تم توقيع عقد آخر بقيمة 3.6 ملايين دينار مع المجموعة المشتركة للمقاولات لتنفيذ خط أنابيب وتدفق في شمال الكويت، فيما تم توقيع عقد بقيمة 4 ملايين دينار مع شركة هاليبرتون لتوفير نظام إلكتروني خاص بعمليات الحفر في الكويت.



وفي شهر أكتوبر قامت «نفط الكويت» بتوقيع عقود 14 مشروعا بقيمة 32.9 مليون دينار.



وفي مقدمة العقود من حيث القيمة تم توقيع عقد مع وزارة الكهرباء والماء لإيصال مياه البحر من محطة الصبية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه إلى محطة معالجة المياه التابعة لشركة نفط الكويت في الصبية، وذلك لمدة 60 شهرا اعتبارا من 1 ديسمبر الجاري، بقيمة 5.96 ملايين دينار لصالح وزارة الكهرباء والماء.



فيما تم توقيع عقد مع شركة «مارك تكنولوجي» للتجارة العامة والمقاولات الكويتية، لبناء معدات وتركيبات في مرفق الغاز ذي الضغط المنخفض المخطط لها في منطقة الشعيبة الصناعية، بقيمة 7.45 ملايين دينار، وتم توقيع عقد مع شركة بيكر هيوز بقيمة 2.1 مليون دينار لتنفيذ أعمال مساندة لعمليات الشركة.